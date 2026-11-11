Американский певец Боб Дилан 4 ноября 2026 года встретился с папой Львом XIV во время частной аудиенции в Апостольском дворце в Ватикане. Посредник в организации встречи, иезуит Антонио Спадаро, рассказал о ее деталях в комментарии Rolling Stone.

По словам Спадаро, аудиенции хотели обе стороны: Дилан стремился встретиться с первым американским папой, а понтифик согласился его принять. Встречу удалось организовать с учетом графиков музыканта и папы: Дилан выступал в Милане в понедельник и должен был дать концерт в Риме в четверг, тогда как Лев XIV отправлялся в Латинскую Америку в пятницу.

Неопубликованное произведение Дилана

Лев XIV процитировал в предисловии к своей книге Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift текст Дилана Go Away You Bomb, написанный в 1963 году. Спадаро отметил, что понтифик использовал это произведение в контексте ядерного перевооружения.

Go Away You Bomb не выходил на пластинках и не был записан музыкантом. Текст планировали включить в песенник против атомной бомбы, который так и не был издан. Лист с текстом хранился среди бумаг Иззи Янга, основателя Folklore Center, а позднее его выставили на аукцион Christie’s.

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Разговор и рукопожатие

Перед частной беседой Дилан и Лев XIV сидели за столом в библиотеке, недолго поговорили и обменялись подарками — четками и подписанным экземпляром мемуаров Дилана Chronicles. Во время основной беседы они остались наедине, поэтому ее содержание не разглашалось.

Спадаро также объяснил внимание к одежде 85-летнего Дилана, который прибыл на аудиенцию в капюшоне. У ворот Святой Анны священник спросил команду музыканта, не стоит ли опустить капюшон, однако услышал, что это часть привычного стиля Дилана на сцене и вне ее. При этом певец снял перчатки, чтобы пожать руку папе.

Иезуит опубликовал в Instagram крупный план рук Дилана и Льва XIV. По его мнению, этот кадр показывает связь между автором антивоенного текста 1963 года и папой, который процитировал его в своей книге. Во время визита Дилан также подписал для Спадаро итальянское двуязычное издание 64 Lyrics, воспользовавшись разноцветной ручкой BIC священника.

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