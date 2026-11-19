Почтовая служба Royal Mail заявила, что не ожидает выполнения установленных регулятором показателей своевременной доставки к следующему апрелю. По словам компании, это будет означать четвертый год подряд без выполнения регуляторных целей, сообщает The Guardian.

Регулятор Ofcom требует, чтобы 90% отправлений первого класса доставлялись на следующий рабочий день, а 95% писем второго класса — в течение трех рабочих дней. Во втором квартале 2026 года Royal Mail доставила вовремя 82,5% писем первого класса против 85% в первом квартале. Доля своевременно доставленных писем второго класса снизилась с 91,4% до 87,2%.

Штрафы и расследование

Благотворительная организация Citizens Advice раскритиковала качество услуг Royal Mail. Директор организации по вопросам политики Том Макиннес заявил, что отправка письма не должна быть похожа на бросок кубика, чтобы узнать, придет ли оно вовремя.

С 2023 года Royal Mail оштрафовали в общей сложности на 37 млн фунтов стерлингов за невыполнение целевых показателей Ofcom. В июне регулятор начал расследование, чтобы проверить, не отдавала ли компания приоритет доставке посылок перед письмами. Информаторы и профсоюзы обвиняли ее в такой практике, тогда как Royal Mail это отрицала.

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Подготовка к рождественскому сезону

Royal Mail готовится к самому загруженному периоду года, который начинается с распродаж Black Friday перед Рождеством. Компания сообщила о найме дополнительных 22 тысяч сезонных работников.

В тот же день материнская компания International Distribution Services отчиталась о росте выручки на 6,3% — до 6,85 млрд фунтов стерлингов за шесть месяцев по 27 сентября. Выручка Royal Mail выросла на 3,9%, до 4,13 млрд фунтов. За последнее десятилетие количество писем, пересылаемых Royal Mail, сократилось более чем вдвое — примерно с 20 млрд до 6,7 млрд, тогда как число обслуживаемых ею адресов увеличилось на 4 млн.

В прошлом году Ofcom позволил компании смягчить обязательства по универсальной почтовой услуге: доставку писем второго класса сократили до чередующихся будних дней, а по субботам ее отменили. Royal Mail также объявила о планах сократить до 2,5 тысячи рабочих мест в рамках реструктуризации.

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