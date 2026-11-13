Почтовая служба США (USPS) сообщила, что с 2027 года сделает постоянным топливный сбор за внутренние отправления. Временный сбор в размере 8%, введенный в апреле 2026 года, станет постоянным, а к нему добавят еще 3% из-за дальнейшего роста цен на топливо, сообщает The Hill.

Пересмотр сбора в июле 2027 года

USPS планирует пересмотреть топливный сбор в июле 2027 года. При пересмотре будут учитываться цены на топливо в первой половине 2027 года.

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Тарифы на внутренние и международные отправления

Почтовая служба также подала уведомление о повышении тарифов на USPS Ground Advantage, Priority Mail, Priority Mail Express и Parcel Select. Предлагаемое изменение предусматривает средний рост цен на внутренние услуги пересылки на 5,9%.

Для некоторых международных почтовых и транспортных услуг USPS также меняет тарифы: в среднем цены вырастут на 7,9%. В службе заявили, что новые ставки должны поддержать ее конкурентоспособность и обеспечить необходимые доходы на фоне финансовых трудностей.

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