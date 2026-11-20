Посланник Европейской комиссии по Кипру Раффаэле Фитто на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре заявил, что прогресс в решении кипрского вопроса создаст более благоприятные условия для развития отношений между ЕС и Турцией. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам представителя Еврокомиссии, стороны провели конструктивный обмен мнениями по поводу отношений между ЕС и Турцией. В Еврокомиссии подчеркнули важность поддержания диалога и усиления сотрудничества в сферах общего интереса.

Урегулирование в рамках ООН

Фитто также обсудил с Фиданом кипрский вопрос. Он подчеркнул необходимость достижения всеобъемлющего урегулирования в рамках ООН, которое, по его мнению, будет полезным для Кипра, Турции, ЕС и более широкого региона Восточного Средиземноморья.

Встреча состоялась на фоне попыток возобновить полноценные переговоры по Кипру. В конце ноября ожидается трехсторонняя встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Кипра Никоса Христодулидиса и лидера турок-киприотов Туфана Эрхюрмана.

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Таможенный союз и Made in EU

По оценке Cyprus Mail, прогресс в кипрских переговорах может способствовать продвижению двух приоритетов Турции в отношениях с ЕС: обновлению действующего соглашения о таможенном союзе и возможному присоединению страны к запланированной схеме Made in EU. Фидан накануне назвал эти вопросы главными приоритетами Анкары в отношениях с Европой.

Министр торговли Турции Омер Болат также призвал ЕС признать «уникальное положение» Турции и включить ее в Made in EU. Источники, близкие к делу, сообщили Cyprus Mail, что ЕС может допустить продвижение по обоим вопросам в случае прогресса в возобновлении переговоров по Кипру.

Турция имеет соглашение о таможенном союзе с ЕС, однако не пользуется всеми его преимуществами, поскольку не является членом блока. После заключения ЕС торгового соглашения с третьей страной Турция не может облагать пошлинами импорт из нее, в то время как эта страна может сохранять тарифы для турецкого экспорта.

Схема Made in EU является частью предложенного Еврокомиссией акта об ускорении развития промышленности. Она предусматривает преференции для произведенной в ЕС и низкоуглеродной продукции в государственных закупках и программах поддержки.

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