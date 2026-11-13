Специальный докладчик ООН по правам коренных народов Альберт Баруме после двухнедельного визита в Австралию заявил, что защита прав коренных народов в стране является ненадлежащей. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

На пресс-конференции в Сиднее Баруме заявил, что был потрясен сообщениями о женщинах, рожавших в кандалах. Правозащитные группы отмечают, что эта практика, применяемая к некоторым заключенным, непропорционально затрагивает женщин из числа коренных народов, поскольку уровень их заключения выше. В августе представитель коренных народов инициировал в федеральном парламенте законопроект о запрете этой практики.

Доступ к учреждениям содержания

Баруме также сообщил, что ему не позволили посетить центры содержания несовершеннолетних в штате Квинсленд и Северной территории. В этих регионах зафиксированы самые высокие показатели заключения под стражу молодежи из числа коренных народов. Чиновники обоих регионов также отказались встретиться с представителем ООН.

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По словам спецдокладчика, ответственность за защиту прав человека должно нести национальное правительство, а не штаты и территории. Он подчеркнул, что международная репутация Австралии оказывается под угрозой, если власти не допускают международного контроля.

Данные о заключении детей

Согласно правительственным данным, более 90% детей, находящихся под стражей в Квинсленде и Северной территории, являются представителями коренных народов. В то же время они составляют 6,6% молодого населения Австралии, но 60% всех детей в возрасте от 10 до 17 лет, находящихся под стражей в стране. Среди задержанных в возрасте от 10 до 13 лет доля детей из числа коренных народов достигает 79%.

Баруме призвал Австралию установить национальный минимальный возраст уголовной ответственности на уровне 14 лет и инвестировать в программы предупреждения преступности вместо заключения большого числа детей. Он также призвал правительство премьер-министра Энтони Албаниза не отказываться от идеи конституционного признания коренных народов после провала референдума 2023 года.

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