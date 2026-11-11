В Лондоне посланник США по делам Ирака и Сирии Том Баррак заявил, что Багдад может стать мостом между Вашингтоном и Тегераном. Как сообщает The National, на мероприятии Chatham House Iraq Initiative он сказал, что Ираку необязательно быть противником Ирана и страна может помочь открыть путь к преодолению установленной Вашингтоном блокады Ирана.

Планы добычи и трубопроводов

Баррак, который также является послом США в Турции, предложил Ираку ориентироваться на добычу 10 млн баррелей нефти в сутки. По его словам, Багдаду следует привлекать иностранных инвесторов для строительства трубопроводов, по которым нефть будут поставлять покупателям.

Он отметил, что Ирак и дальше будет использовать Ормузский пролив для экспорта нефти, однако стране нужны и другие способы доставки. Баррак заявил о необходимости дополнительных маршрутов для оставшихся шести-семи миллионов баррелей.

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Условия для инвесторов

По словам американского посланника, компании из США, Франции, Италии и стран Ближнего Востока готовы помочь Ираку. В то же время он подчеркнул, что для привлечения капитала стране нужны понятные правила и верховенство права.

Баррак считает, что Ирак может использовать свое географическое положение, историю и запасы нефти, однако главным препятствием для инвестиций назвал внутренние условия в самой стране, а не действия других государств.

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