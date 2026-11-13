Посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, Ирландия, чтобы проинформировать его о переговорах в Москве с президентом России — государства-агрессора — Владимиром Путиным. Об этом сообщает NDTV World.

Перед визитом в Москву американские представители провели два дня на переговорах в Абу-Даби по вопросу завершения войны России против Украины. По данным издания, представители США также призвали Путина допустить европейских представителей к следующему раунду переговоров.

Позиция Москвы

Путин заявил, что Москва не смягчит требования относительно контроля над частями украинских территорий, которые Россия пытается незаконно аннексировать. Он также отверг возможность размещения в Украине иностранных миротворческих сил после войны, назвав это продолжением войны.

Россия объявила о попытке незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, хотя не контролирует их полностью. Украина и западные государства не признают эти попытки аннексии.

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Starshield и декларация в Дублине

В Дублине Зеленский также заявил о новых ограничениях для спутникового интернет-сервиса Starshield, который важен для связи украинских сил на фронте. По его словам, эти ограничения затрудняют перехват российских реактивных беспилотников, из-за чего гибнет больше людей.

Отдельно Путин предложил так называемую гуманитарную миссию в Константиновку, где, по его словам, остаются 400–500 гражданских. Россия летом заявляла о захвате города, однако Украина сообщает, что бои там продолжаются. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что под прикрытием гуманитарной операции в Олешках российские силы завозили технику и проводили ротацию военных.

На саммите в Дублине 39 стран в декларации, поддержанной Францией, подчеркнули, что любые вопросы европейской безопасности должны решаться с участием европейцев.

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