Посмертный сингл нео-соул-исполнителя D’Angelo «Kamikazi» стал доступен на стриминговых платформах после появления в саундтреке игры Grand Theft Auto 6. Об этом сообщает NME.

Ранее не выпускавшаяся композиция звучит на внутриигровой радиостанции Worldwide. Семья музыканта в октябре прошлого года сообщила о его смерти после длительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Одобрение музыканта

Брат исполнителя Лютер Арчер-младший заявил, что Майкл, настоящее имя D’Angelo, одобрил трек в нынешней форме в ноябре 2024 года для релиза в Grand Theft Auto 6. По его словам, музыкант увлекался Rockstar Games, ранее сотрудничал с компанией и был рад, что запись войдет в игру и выйдет отдельным синглом.

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D’Angelo уже работал с Rockstar Games: он написал композицию «Unshaken» для саундтрека Red Dead Redemption 2. Руководитель музыкального направления Rockstar Games Иван Павлович ранее рассказывал Rolling Stone, что музыкант приходил в нью-йоркский офис разработчика, чтобы играть в ранние версии игры.

Посмертные издания

Для «Kamikazi» также открыли предзаказ винилового издания. Лютер Арчер-младший сообщил, что Майкл поручил ему контролировать выпуск посмертных работ, придерживаясь стандартов и творческой принципиальности музыканта.

После смерти D’Angelo его давний соратник Questlove также намекнул на выход посмертной музыки. Тем временем Atlantic Records и Rockstar Games выпустили расширенное издание Grand Theft Auto 6: The Album, в которое добавили 23 новых трека, в том числе от Slayyyter, The Dare, Denzel Curry, Travis Scott, Overmono и Power Trip.

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