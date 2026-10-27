Посол Европейского Союза в Йемене Патрик Симонне призвал в ближайшие дни предпринять конкретные шаги для прекращения нового витка боевых действий, защиты гражданского населения и облегчения его страданий. Как сообщает The National, дипломат подчеркнул, что возможность политического урегулирования стала более сложной, но остается необходимой для достижения прочного мира в Йемене и безопасности его соседей.

По словам Симонне, военные события способны менять ситуацию на местах, однако сами по себе не устранят политические разногласия и не обеспечат стабильность. Он отметил, что йеменский конфликт имеет собственные причины, но все теснее переплетается с региональной напряженностью. Поэтому, по его мнению, необходимы как региональная деэскалация, так и инклюзивное политическое урегулирование, учитывающее интересы и стремления йеменцев.

Угроза мирному процессу

9 октября спецпосланник ООН в Йемене Ханс Грундберг заявил, что страна вернулась к полномасштабной войне, а боевые действия распространились на несколько линий фронта. Относительное затишье, наступившее после перемирия при посредничестве ООН в 2022 году, оказалось под угрозой срыва.

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По данным издания, последняя эскалация со стороны хуситов началась в июле, когда повстанцы развернули кампанию и захватили западное побережье Йемена. Правительство Йемена и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ответили авиаударами и контратакой. Хуситы, которых материал называет поддерживаемыми Ираном, также усилили удары по городам Саудовской Аравии.

Гуманитарная помощь

Симонне подчеркнул, что международное внимание не должно сосредотачиваться только на ракетных атаках и морских маршрутах, в то время как повседневные потребности йеменцев остаются вне фокуса. По его словам, людям нужны продовольствие, чистая вода, медицинская помощь, образование, стабильный доход и убедительная перспектива мира.

По данным ООН, с июня 2026 года из-за последней эскалации в Йемене были перемещены более 250 тысяч человек. Посол также выразил обеспокоенность атаками хуситов в Адене и продолжающейся осадой Таиза, которая ограничила поставки продовольствия, воды, медикаментов и топлива. В воскресенье ЕС объявил о выделении Йемену дополнительных 22,5 млн евро гуманитарной помощи, помимо 87,5 млн евро, ранее предусмотренных на 2026 год.

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