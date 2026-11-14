Посол Индии раскритиковал USCIRF за профиль Имама — The Hindu

В Вашингтоне, США, посол Индии Винай Мохан Кватра раскритиковал Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF) после ее публикации в социальной сети X об активисте Шарджиле Имаме.

Реакция посла Индии

Кватра призвал американский консультативный орган проанализировать собственные предубеждения и прекратить поучать других. Его ответ прозвучал в пятницу, 13 ноября, после того как USCIRF опубликовала профиль Имама. Издание также сообщило, что комиссия поднимала вопрос об арестах в Индии, которые якобы имели религиозные основания.

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Публикация о Шарджиле Имаме

В профиле USCIRF назвала Шарджила Имама мусульманином, которого содержат под стражей в Индии за деятельность в защиту религиозной свободы. В материале The Hindu Имам также назван активистом.

О реакции индийского дипломата сообщает The Hindu.

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