Посол Индонезии в Австралии Сисво Прамоно призвал защитить популяцию одичавших бантенгов на полуострове Коберг в Северной территории Австралии. Он также предложил в будущем рассмотреть возвращение части животных в Индонезию, где в дикой природе осталось около 1 тысячи бантенгов, сообщает ABC News.

Популяция на полуострове Коберг

На полуострове Коберг, примерно в 200 километрах к северо-востоку от Дарвина, живут около 10 тысяч одичавших бантенгов. Животных завезли из Юго-Восточной Азии в Северную территорию в 1840-х годах для неудачного колониального поселения. В 1849 году с Бали в Северную территорию отправили группу из 20 бантенгов.

Хотя в Австралии этих животных считают одичавшими, бантенги находятся под критической угрозой исчезновения. Исследование 2006 года, охватившее более 50 животных в национальном парке Гариг-Гунак-Барлу на полуострове Коберг, выявило у них генетику чистой линии, нетипичную для Юго-Восточной Азии.

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Предложение о сотрудничестве

Прамоно заявил, что возможное возвращение бантенгов в Индонезию потребует осторожного подхода. По его словам, животных следует определить как генетически пригодных для индонезийских национальных парков. Посол также предложил завезти в Северную территорию дополнительных бантенгов, чтобы увеличить генетическое разнообразие австралийского стада.

По словам посла, формальных переговоров по этому вопросу еще не было. Он считает, что обсуждение следует начать между правительством Северной территории и национальными парками Индонезии, а позднее привлечь Министерство иностранных дел и торговли.

Директор Центра сострадательного сохранения Дэниел Рэмп отметил, что Австралия могла бы сыграть роль в сохранении видов, которые являются одичавшими на ее территории, но находятся под угрозой исчезновения в естественном ареале. Он подчеркнул необходимость найти баланс между защитой местных видов и глобальным сохранением животных.

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