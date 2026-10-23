Посол США в Израиле Майк Хакаби выразил сомнения в том, смогут ли Совет мира и посольство США в Иерусалиме обеспечить реализацию плана президента Дональда Трампа по Газе без дополнительного планирования и ресурсов американского правительства. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на служебную депешу, полученную Politico.

Вопросы относительно координационного центра

В документе, который, по данным Politico, в четверг направили руководству Госдепартамента США, Хакаби поднял вопрос о достаточности персонала для контроля за разоружением ХАМАС и началом восстановления сектора Газа.

Основная часть опасений касалась Международного центра поддержки Газы (IGSC), координирующего взаимодействие США, Израиля и международных партнеров. Пентагон планирует в течение следующего года сократить присутствие своего персонала там, а его обязанности должны перейти к гражданским сотрудникам.

По словам Хакаби, посольство США в Иерусалиме в настоящее время не располагает штатом для выполнения этих обязанностей, хотя могло бы подготовиться при наличии понимания кадровых, финансовых и логистических потребностей. Он также отметил, что Совет мира увеличивает штат, однако его способность выполнять все функции IGSC остается неясной.

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Риски передачи функций

Депеша с пометкой «чувствительная, но несекретная» также содержала предупреждение о том, что замена военных гражданскими сотрудниками может осложнить сотрудничество с Армией обороны Израиля, в частности в обмене разведывательными данными.

Хакаби спросил руководство Госдепартамента, как изменятся роли и ответственность Госдепартамента и Совета мира после сокращения присутствия Министерства войны США, а также какие условия должны быть выполнены до начала такого перехода. В интервью Fox News он заявил, что Совет мира мог бы постепенно продвигаться вперед, но препятствием является ХАМАС. В депеше он назвал невыполнение группировкой обязательства по разоружению препятствием для прогресса.

Позиция Совета мира

Совет мира сообщил, что не знаком с депешей Хакаби, но выразил уверенность в готовности своих планов по гуманитарной помощи, безопасности, управлению, верховенству права, развитию инфраструктуры и восстановлению Газы.

В документе также подчеркивалось, что задержки с восстановлением могут ослабить Национальный комитет по управлению Газой — палестинский технократический орган, созданный для управления сектором. Хакаби призвал согласовывать наращивание гуманитарной помощи с приоритетами этого комитета и долгосрочными планами реконструкции.

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