Посол США в ООН Майк Уолц прибыл в Бейрут, Ливан, где обсудил с ливанскими чиновниками возможную замену Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Их мандат, который ежегодно продлевался, должен завершиться в декабре. Как сообщает The National, новый механизм должен следить за выполнением договоренностей между Ливаном и Израилем, заключенных при посредничестве США.

Встречи в Бейруте

Уолц встретился с президентом Ливана Джозефом Ауном в президентском дворце в Баабде, а также с премьер-министром Навафом Саламом и спикером парламента Набихом Берри. В переговорах участвовали посол США в Ливане Мишель Исса и глава ливанской делегации на переговорах с США и Израилем Симон Карам.

По данным администрации президента Ливана, стороны говорили о ситуации в стране и регионе, завершении миссии UNIFIL, а также о положении на юге Ливана на фоне продолжающихся израильских атак и, как заявила ливанская сторона, невыполнения Израилем положений рамочной договоренности.

Премьер Салам подчеркнул необходимость сохранить международное присутствие на юге страны с мандатом Совета Безопасности ООН. По его словам, такая миссия должна выполнять функции мониторинга, отчетности, координации и коммуникации, а также поддерживать ливанскую армию в распространении государственного контроля.

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Разногласия по поводу нового механизма

Ливан и Израиль не договорились о формате структуры, которая должна действовать после завершения миссии UNIFIL. Ливан, по информации издания, предлагает разместить многонациональные силы для контроля за выполнением договоренностей. Израиль, как сообщили The National ливанские чиновники, неоднократно отвергал предложения Ливана относительно стран, которые могли бы предоставить контингенты для таких сил.

По словам Уолца, Франция, как ожидается, подготовит проект решения Совета Безопасности ООН, основанный на консенсусе. Он также пообещал передать позиции, услышанные в Бейруте, в Вашингтон и Совет Безопасности.

По условиям трехсторонней договоренности Израиль должен вывести войска из определенных пилотных зон, «Хезболла» — разоружиться, а Ливан — взять территории под контроль. За выполнением договоренностей должен наблюдать комитет по верификации третьей стороны. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что после UNIFIL это не обязательно должна быть военная миссия: альтернативой может стать гражданский механизм верификации.

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