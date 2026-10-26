Посол ЮАР в США Рульф Мейер заявил в Кейптауне, что правительство Южно-Африканской Республики больше не слишком переживает из-за отсутствия приглашения на саммит G20, который США планируют провести в декабре 2026 года в Майами, штат Флорида. Об этом он сказал 26 октября 2026 года во время выступления в Cape Town Press Club, сообщает Daily Maverick.

По словам Мейера, ЮАР уже начала контакты с Великобританией, которая будет принимать саммит G20 в следующем году. Он также сообщил, что представители посольства ЮАР в США и южноафриканского бизнеса примут участие в саммите B20 в Вашингтоне в ноябре. B20 является деловой составляющей G20 и организуется американскими компаниями, а не правительством США.

Реакция на призыв Германии

Мейер отвечал на вопрос о призыве канцлера Германии Фридриха Мерца пригласить ЮАР на встречу G20 в Майами. Посол отметил, что этот призыв не улучшил отношения Претории с Вашингтоном. Изначально отсутствие приглашения рассматривалось как препятствие в двусторонних отношениях, однако теперь правительство страны решило двигаться дальше.

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ЮАР является государством-основателем G20. По данным издания, президент США Дональд Трамп в 2025 году бойкотировал саммит G20 в ЮАР, а в 2026 году отменил приглашение Южной Африке на американский саммит.

Намерение восстановить отношения

Посол признал, что отношения ЮАР и США сейчас напряжены, но подчеркнул важность их восстановления. Он назвал США крупнейшей экономикой мира и отметил, что более 600 американских компаний ведут бизнес в ЮАР, создавая там рабочие места.

Мейер заявил, что его главной задачей является как можно скорее укрепить политические и торговые связи с Вашингтоном, в том числе для создания рабочих мест в Южной Африке.

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