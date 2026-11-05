Посольство Германии в Варшаве заявило, что присутствие немецких военнослужащих и техники носит исключительно торжественный и координационный характер. Как сообщает RMF24, заявление было опубликовано после появления в сети фотографий и видео с военнослужащими Бундесвера и военными транспортными средствами.

В диппредставительстве объяснили, что немецкие зарубежные учреждения, в том числе в Польше, проводят мероприятия к 71-й годовщине создания Бундесвера. В рамках этих мероприятий представлена выставка, посвященная 70-летию основания военно-воздушных сил Германии. Посольство отметило, что проведение торжеств в Польше является признанием ее ключевой роли на восточном фланге НАТО.

Сотрудничество в рамках НАТО

Немецкие дипломаты также напомнили о военном сотрудничестве двух стран. В частности, Германия участвует в миссии Air Policing в Мальборке и Миньске-Мазовецком, куда были направлены истребители Eurofighter. Берлин также предоставлял Польше контингенты систем Patriot для защиты воздушного пространства.

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Отдельно посольство указало, что немецкие инженеры должны поддерживать строительство «Восточного щита». В заявлении подчеркнули, что посольство будет отвергать дезинформацию, предполагающую вмешательство Германии во внутренние дела Польши или использование союзников в собственных целях.

Реакция польских политиков

Депутат Сейма Дариуш Матецький опубликовал видео, на котором он разговаривал с немецкими военнослужащими возле здания польского парламента в Варшаве. Военный на записи объяснил, что они находятся в Польше из-за выставки. RMF24 отмечает, что Сейм расположен примерно в 450 метрах от посольства Германии.

Депутат Марек Якубяк также потребовал объяснений относительно передвижения немецких военнослужащих после аварии трех грузовиков немецкой армии на автомагистрали A4. Военная жандармерия Польши опубликовала заявление об инциденте, однако Якубяк продолжил требовать объяснений относительно сопровождения этого транспорта.

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