Посольство Сингапура в Джакарте, Индонезия, опровергло сообщения в социальных сетях о якобы состоявшейся встрече посла Квока Фук Сенга с бывшим заместителем министра иностранных дел Индонезии Дино Патти Джалалом и политологом Саифулом Муджани. Диппредставительство заявило, что визита в резиденцию посла 18 октября не было.

Заявление посольства

Как сообщает Channel NewsAsia, посольство назвало эти утверждения «вопиющей дезинформацией». Оно отметило, что будет сотрудничать с Министерством коммуникаций и цифровых дел Индонезии для реагирования на распространение ложной информации.

Обвинения появились после распространения в социальных сетях видео, которое якобы демонстрировало вход в посольство Сингапура в Джакарте. В публикациях утверждалось, что Джалал и Муджани, которых в них называли противниками правительства, встречались с сингапурским дипломатом.

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Опровержения участников

Дино Патти Джалал назвал эту историю выдуманной. По его словам, 18 октября он находился в Перте в Австралии, где выступал на мероприятии, посвященном изменению климата, а в Индонезию вернулся вечером 20 октября. Он добавил, что знаком с Квоком Фук Сенгом, который с 2022 года возглавляет дипломатическую миссию Сингапура в Индонезии, однако никогда не был в его резиденции.

Саифул Муджани отдельно заявил телеканалу Metro TV, что никогда не общался и не встречался ни с Джалалом, ни с послом Сингапура. Правящая индонезийская партия «Гериндра» сообщила, что проверяет информацию о предполагаемой встрече и достоверность сообщений, распространяемых в интернете.

Публикации появились на фоне активных дискуссий в Индонезии об отношениях с Сингапуром. Ранее Джалал публично защитил Сингапур от утверждений о якобы существующем заговоре против интересов Индонезии, в частности ее фондового рынка.

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