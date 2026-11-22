Посольство США в Бахрейне призвало американских граждан в стране усилить бдительность из-за возросшей угрозы вооруженных атак со стороны йеменской группировки хуситов, а также попыток Ирана атаковать должностных лиц и объекты правительства США в регионе. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Возможные перебои в авиасообщении

Диппредставительство предупредило граждан США о возможных оповещениях по безопасности, отмене рейсов, закрытии воздушного пространства и других перебоях в поездках. Пассажирам посоветовали проверять статус рейсов непосредственно у авиакомпаний или через сервис отслеживания рейсов Международного аэропорта Бахрейна.

Американцам, путешествующим в страны Ближнего Востока или покидающим регион, также рекомендовали следить за работой аэропортов и авиакомпаний и заранее готовить запасные планы.

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Заявления об атаках в регионе

По данным посольства, Иран осуществил атаки на американские объекты в Кувейте и Бахрейне. Хуситы, в свою очередь, атаковали гражданские аэропорты и другие объекты критической инфраструктуры в Саудовской Аравии, что, по утверждению диппредставительства, привело к жертвам среди гражданского населения и существенным перебоям в поездках.

Посольство заявило, что боевые действия могут быстро усилиться. Оно также предупредило о возможных угрозах другим американским интересам за рубежом, в частности бизнесу и учреждениям США. В то же время дипломатическое учреждение продолжает предоставлять обычные консульские и визовые услуги.

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