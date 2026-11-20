Посольство США в Мексике заявило, что химические прекурсоры из Китая поступают мексиканским наркокартелям для возможного производства метамфетамина. Заявление обнародовали в день завершения визита президента Мексики Клаудии Шейнбаум в Шэньчжэнь, где она заключила с Пекином договоренности о сотрудничестве в энергетике, науке и сфере окружающей среды.

Заявление посольства США

Как сообщает South China Morning Post, американская дипмиссия сослалась на данные Министерства юстиции США и на изъятие, проведенное подразделением расследований внутренней безопасности США в сентябре 2025 года. По утверждению посольства, за одну неделю американские органы власти изъяли более 300 тонн прекурсоров из Китая, предназначенных для картеля Синалоа в Мексике.

В посольстве заявили, что из этого количества веществ можно было бы изготовить почти 190 тысяч килограммов метамфетамина ориентировочной стоимостью 569 млн долларов. Американская дипмиссия также утверждает, что Китай является значительным источником прекурсоров не только для фентанила, но и для других синтетических наркотиков, в частности метамфетамина.

Это был второй пост посольства США о Китае и синтетических наркотиках во время поездки Шейнбаум. Во вторник, когда она встречалась с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне, дипмиссия написала, что компоненты фентанила преимущественно происходят из Китая. После этого китайская дипмиссия заявила, что проблема фентанила в США связана с недостатками регулирования и злоупотреблением наркотиками. Китайская сторона сразу не ответила на запрос относительно нового поста посольства США.

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Договоренности Мексики и Китая

Во время встречи Си Цзиньпин заявил, что вывод двусторонних отношений на новый уровень имеет важное значение для сотрудничества стран Глобального Юга. Шейнбаум сообщила, что стороны обсудили увеличение мексиканского экспорта в Китай, в частности авокадо и текилы.

Энергетическое соглашение предусматривает развитие проектов солнечной тепловой и геотермальной энергетики, а китайские специалисты будут обучать мексиканских техников. Стороны также ратифицировали 36 соглашений о туристическом побратимстве и работают над меморандумом о медицинской подготовке.

Шейнбаум заявила, что Мексика не стремится заключать с Китаем соглашение о свободной торговле, однако хочет расширять сотрудничество в отдельных сферах. После встречи с президентом США Дональдом Трампом она также сказала, что сотрудничество Мексики с КНР не повлияет на отношения с Вашингтоном.

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