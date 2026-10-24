Посольство США в Венесуэле сообщило, что весь его персонал теперь работает в Каракасе, в дипломатическом комплексе в районе Валье-Арриба. Временный поверенный в делах США Джон М. Барретт заявил, что целью американской миссии является достижение третьего этапа, который должен привести к свободным и честным выборам и устойчивой демократии в Венесуэле.

The Rio Times сообщило об этом 24 октября. Издание отмечает, что Вашингтон официально возобновил работу посольства в Каракасе 30 марта 2026 года после разрыва дипломатических отношений в 2019 году.

Приоритеты дипломатической миссии

По словам Барретта, расширенное присутствие дипломатов позволяет США напрямую сотрудничать с венесуэльцами по вопросам стабильности и предоставления основных услуг. Среди названных приоритетов — стабилизация электросети, укрепление системы здравоохранения и экономическое восстановление.

Заявление посольства прозвучало после третьего раунда переговоров между временным правительством Венесуэлы и Национальной ассамблеей 2015 года, которую связывают с оппозицией. Переговоры завершились 21 октября после шести дней работы. Госдепартамент США заявил, что стороны согласились пересмотреть и изменить репрессивные законы для расширения политических и социальных свобод, а также продвинулись в восстановлении независимого Верховного суда.

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Переговоры и избирательный процесс

По данным издания, комитет по судебным назначениям должен отобрать 32 новых магистратов. Вашингтон также заявил, что с января были освобождены более тысячи политических заключённых, и призвал немедленно освободить тех, кто всё ещё находится под стражей.

22 октября сторонники оппозиции провели акции в Каракасе и других городах, требуя определить дату выборов, разрешить возвращение лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и освободить политических заключённых. Мачадо, находящаяся в изгнании в Панаме, поддержала 24 июля 2027 года в качестве даты президентских выборов. Официальная дата голосования пока не объявлена.

Энергетическое сотрудничество

23 октября временная президентка Делси Родригес и Барретт посетили нефтяной проект в штате Сулия. Родригес заявила, что добыча на месторождении достигла 115 тысяч баррелей в сутки, а к декабрю её планируют увеличить до 120 тысяч баррелей. Издание связывает инспекцию с августовским энергетическим соглашением между Венесуэлой и США.

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