Поставки нефти из Бразилии в страны Европейского Союза в августе достигли 975 тысяч баррелей в сутки — почти вдвое больше, чем 490 тысяч баррелей в сутки в феврале. Доля ЕС в бразильском нефтяном экспорте за этот период выросла с 22% примерно до 34%, сообщает OilPrice.

Налоговое преимущество для ЕС

По данным издания, в марте правительство Бразилии ввело 12-процентный налог на экспорт сырой нефти, который рассчитывается от стоимости груза на условиях FOB. Временное торговое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР, подписанное в январе и временно применяемое с 1 мая, предусматривает снижение экспортной пошлины как минимум на 50% для поставок, соответствующих его условиям и направляемых в ЕС.

При цене около 77 долларов за баррель бразильский производитель, по расчетам OilPrice, платит 4,62 доллара налога за баррель при продаже в ЕС против 9,24 доллара для грузов в Китай или Индию. Это позволяет предлагать европейским НПЗ цену немного ниже рыночной и одновременно получать больший доход с барреля.

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Новые мощности и сорта нефти

В сентябре добыча нефти в Бразилии достигла рекордных 4,7 млн баррелей в сутки, что на 20,3% больше, чем годом ранее. Petrobras с октября 2024 года ввела в эксплуатацию шесть крупных проектов, в том числе на месторождениях Бузиус и Меру. Вместе с проектом Bacalhau компании Equinor они обеспечивают примерно 1,3 млн баррелей в сутки производственных мощностей, часть которых еще наращивает добычу.

Европейские покупатели получали партии сортов Tupi, Búzios и Mero, в том числе в районе Амстердам—Роттердам—Антверпен, Испании, Португалии, Польше, Франции и Италии. Потоки сорта Mero почти утроились по сравнению с 2024 годом — до 570 тысяч баррелей в сутки. Нефть этого сорта имеет плотность 29° API и самое низкое содержание серы среди трех основных бразильских сортов — 0,31%.

Фрахт влияет на спрос в Азии

Рост ставок фрахта осенью осложнил продажу бразильской нефти в Азии. Стоимость перевозки VLCC из Бразилии в Китай, по данным OilPrice, выросла с 6 долларов за баррель в феврале до 36 долларов в октябре. После снижения ставок примерно до 13–14 долларов за баррель в середине ноября китайские покупатели начали возвращаться к бразильскому сырью. В то же время поставки на западное побережье Индии в октябре достигли 340 тысяч баррелей в сутки.

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