Засуха в Папуа — Новой Гвинее затронула до 8 млн человек — The Guardian

В Папуа — Новой Гвинее сильная засуха, связанная с климатическим явлением Эль-Ниньо, затронула до 8 млн человек. Она вызвала нехватку продовольствия и воды, плановые отключения электроэнергии и перебои в работе школ и медицинских учреждений, сообщает The Guardian.

Коалиция, в которую входят церковные организации, профсоюзы и представители бизнеса, назвала ситуацию национальным кризисом. Она заявила об отсутствии скоординированного плана защиты уязвимых общин от последствий засухи.

Реки пересыхают, урожаи гибнут

В ряде районов страны с августа выпало менее четверти обычного объема осадков. Жители и местные лидеры сообщили, что реки и ручьи пересохли, а семейные огороды, являющиеся для многих семей главным источником продовольствия и дохода, увяли из-за недостатка влаги.

По словам менеджера гуманитарных проектов CARE International в Папуа — Новой Гвинее Эмили Мерен, в сельских высокогорных районах семьи сокращают рацион до одного приема пищи в день. Она также отметила, что женщинам и девочкам приходится тратить по три-четыре часа на поиск воды и еды, а нехватка продовольствия вызывает локальные споры между семьями.

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В районе Булоло провинции Моробе пересохли небольшие реки, из-за чего семьи лишились доступа к воде для питья, приготовления пищи и мытья. По словам местных жителей, некоторые школы и медицинские центры работают лишь полдня, а часть клиник прекратила принимать стационарных пациентов из-за дефицита воды.

Отключения электричества в столице

Национальная метеорологическая служба Папуа — Новой Гвинеи объявила о начале Эль-Ниньо в июне, когда значительная часть страны уже страдала от засухи. Ее заместитель директора Касис Инапе объяснил, что смещение теплых тропических вод на восток лишило страну привычных осадков, от которых зависят многочисленные фермеры, ведущие натуральное хозяйство.

В столице Порт-Морсби компания PNG Power ввела плановые отключения электроэнергии после падения уровня воды в плотинах, что сократило выработку гидроэлектроэнергии. Компания предупредила, что перебои могут продлиться до 10 месяцев, при этом она регулирует сброс воды из плотин для сохранения водоснабжения города.

Премьер-министр Джеймс Марапе поручил провинциальным и районным властям готовиться к длительному сухому сезону. По его словам, правительство рассматривает финансовые механизмы для поддержки реагирования на стихийные бедствия в регионах.

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