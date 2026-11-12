В Мексике в первом полугодии мощность распределенной генерации выросла на 9,4% и достигла 5675 МВт. За этот период в стране добавили 485,76 МВт мощностей и заключили 54 766 новых контрактов, сообщает Mexico News Daily со ссылкой на Национальную энергетическую комиссию Мексики (CNE).

Солнечная энергия составляет более 99% мощностей

На распределенную фотоэлектрическую солнечную энергетику приходится 5640 МВт, или более 99,5% всех установленных мощностей в рамках схемы CNE. Росту способствует распространение солнечных панелей на крышах.

Распределенная генерация предполагает производство электроэнергии небольшими модульными системами вблизи места ее потребления. Такие установки не требуют крупных централизованных электростанций или протяженных линий передачи и помогают уменьшить зависимость от национальной электросети. Совокупные инвестиции в распределенную генерацию к концу июня достигли 14,58 млрд долларов США.

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Халиско лидирует по установленной мощности

Наибольшие мощности распределенной генерации зафиксировали в штатах Халиско — 808,58 МВт, Нуэво-Леон — 596,22 МВт и Чиуауа — 424,85 МВт. Вместе на эти три штата приходится 32% общенационального показателя. Рост также отметили в Гуанахуато, Коауиле, штате Мехико, Соноре и Юкатане.

В штате Халиско прогнозируют превышение отметки 1000 МВт распределенной генерации к 2030 году. План устойчивого энергетического развития штата предусматривает, что Халиско будет производить как минимум столько энергии, сколько потребляет, а доля чистых источников вырастет с нынешних 42% до 60%.

Мексиканский институт конкурентоспособности оценивает, что выполнение целей роста Plan México увеличит спрос на электроэнергию на 10,1%. Для этого потребуется еще 11,9 ГВт генерирующих мощностей сверх объемов, учтенных в официальном планировании до 2030 года.

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