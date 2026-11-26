В ноябре злоумышленник перенаправил вычислительные мощности биткоин-майнеров из Южной Америки и Европы в фальшивый майнинговый пул, использовав поддельные объявления маршрутов интернет-трафика. Как сообщает CoinDesk, 20 ноября более тысячи майнинговых площадок, преимущественно в Европе, потеряли соединение со своим пулом в течение одной секунды.

Подмена маршрута

По данным компании Braiins, которая управляет майнинговым пулом и разрабатывает прошивки для майнеров, масштаб атак вырос с менее чем 175 петахешей в секунду в начале ноября до 1,9 экзахеша в секунду 20 ноября. Это примерно одна 550-я вычислительной мощности сети Bitcoin, если брать недельный средний показатель в 1 040 EH/s.

Атаку осуществили на уровне протокола BGP, через который интернет-провайдеры обмениваются данными о маршрутах к сетевым адресам. Провайдер пула объявил блок из 4 096 адресов, тогда как злоумышленник подал объявление о меньшем блоке из 256 адресов, в который входил адрес пула. Маршрутизаторы выбирают более точный маршрут, поэтому трафик майнеров попал на сервер атакующего.

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Вознаграждения поступали злоумышленнику

Большинство майнеров работают через пулы, которые распределяют между участниками задания и вознаграждения за добычу блока. Базовая версия протокола Stratum, которая остается распространенной в индустрии, передает данные без шифрования и не позволяет майнеру проверить, действительно ли сервер принадлежит его пулу.

Фальшивый сервер принимал любые логины и пароли, передавал майнерам реальные задания, скопированные из другого крупного публичного пула, а результаты отправлял от собственного имени. Braiins не раскрыла, сколько средств получил злоумышленник. По расчету CoinDesk, потенциальный доход от атак составил менее 17 тысяч долларов в биткоинах.

Braiins рекомендовала майнерам перейти на Stratum V2, который шифрует соединения и позволяет проверить подлинность сервера. Альтернативой компания назвала зашифрованное соединение Stratum V1 с прошивкой, которая проверяет сертификаты.

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