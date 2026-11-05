Poundland остается уязвимой, заявил владелец — The Guardian

Американская компания Gordon Brothers, владелец розничной сети Poundland, заявила, что бизнес остается проблемным и уязвимым, несмотря на усилия по его оздоровлению. Компания ведет активные переговоры с потенциальными покупателями и стремится сохранить как можно больше рабочих мест, сообщает The Guardian.

Риск для работников

На прошлой неделе Poundland подала уведомление о намерении назначить администраторов. Это дало компании 10 рабочих дней защиты от требований кредиторов для поиска соглашения о спасении бизнеса до возможного начала процедуры неплатежеспособности.

Под угрозой оказались около 12 тысяч работников сети. Совет директоров Poundland привлек консалтинговую компанию AlixPartners для ведения процесса после того, как Gordon Brothers прекратила финансирование ритейлера.

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Переговоры о продаже

Руководители Gordon Brothers и Poundland по отдельности встречались с правительственными министрами по поводу будущего сети. Советники продолжают переговоры со сторонами, заинтересованными в приобретении бренда и значительного числа магазинов. Процесс продажи начался в начале сентября.

Gordon Brothers приобрела Poundland в прошлом году за 1 фунт стерлингов. Компания заявила, что на момент покупки ритейлер уже находился в трудном положении и нуждался в радикальной реструктуризации, срочных операционных изменениях и значительном финансировании.

Премьер-министр Энди Бернем призвал владельца найти практическое решение, которое позволит сохранить магазины и рабочие места. По его словам, многие торговые точки являются жизнеспособными и важны для местных сообществ. Поставщики, которым в случае краха Poundland грозят многомиллионные убытки, также заявили, что владельцу не следует максимизировать собственную выгоду за их счет.

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