Наводнения в Эрбиле унесли жизни двух человек — The National

В Эрбиле, столице полуавтономного Курдистанского региона Ирака, внезапные наводнения после сильного ливня унесли жизни двух человек. Погибли пятилетний ребёнок и мужчина в возрасте около тридцати лет, помогавший спасателям и местным жителям, сообщает The National.

Ливень затопил большинство районов Эрбиля

По словам губернатора Эрбиля Омеда Хошнава, сильные осадки в субботу вечером вызвали подтопления в большинстве районов города. Сначала прогнозировали около 30 мм осадков, однако после 19:00 их количество, по предварительным оценкам, достигло 80 мм.

Ребёнок ехал в автомобиле вместе с отцом в районе Нью-Эрбиль, когда машину застало наводнение. Спасатели позднее нашли тело. Второй погибший был волонтёром: он помогал экстренным службам и жителям возле района Хива-Сити, но его смыло потоком воды.

Наводнение повредило жилые дома, магазины, коммерческие объекты, автомобили, дороги, общественную инфраструктуру и электросеть. Губернатор призвал жителей не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы не мешать работе спасательных и аварийных служб.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В Газе подтопило десятки тысяч палаток

Тем временем в секторе Газа сильный дождь затопил палаточные лагеря, где живут перемещённые палестинцы. Подконтрольный ХАМАС правительственный медиаофис Газы заявил, что за последние 12 часов было подтоплено не менее 70 тысяч палаток. По его данным, это затронуло десятки тысяч человек; сообщалось о раненых, но не о погибших.

Служба гражданской обороны Газы получила 1 500 обращений за помощью. Также обрушились три заброшенных здания, однако никто не пострадал. Люди пытались ремонтировать палатки и укреплять их песком, чтобы не допустить попадания воды внутрь.

Муниципальные службы и гражданская оборона заявили, что не могут в полной мере реагировать на последствия непогоды из-за нехватки топлива и повреждения техники. ХАМАС возложил ответственность за нехватку материалов для укрытий и строительства на Израиль. Израильская военная структура COGAT сообщила, что накануне усилила меры по улучшению санитарных условий в Газе совместно с международными организациями.

Читай нас в