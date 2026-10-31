Сильные ливни в Кении вызвали наводнения в округах Тана-Ривер и Ламу: 302 домохозяйства были вынуждены покинуть свои дома, еще 3156 пострадали. Наиболее сложная ситуация сложилась в подокруге Тана-Дельта после переполнения плотин Тулу и Минжила, вода из которых затопила деревни и жилые дома, сообщает Nation Kenya.

Помощь пострадавшим

Кенийское общество Красного Креста сообщило, что подтопления также начали охватывать районы Хинди и Виту в соседнем округе Ламу. Национальные и окружные власти вместе с гуманитарными партнерами передали продовольствие, брезенты и одеяла 175 из 302 перемещенных домохозяйств. Группы реагирования продолжают оценивать потребности и пытаются добраться еще до 127 семей на фоне непрекращающихся осадков.

Губернатор округа Тана-Ривер Дхадхо Годхана призвал жителей зон риска немедленно перебраться на возвышенности, чтобы не оказаться в ловушке из-за воды. По его словам, в течение последних двух месяцев окружные власти раздавали общинам строительные материалы — листовой металл, древесину и гвозди — для переезда на более безопасные участки, однако часть жителей отказалась покидать свои дома.

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Предупреждение из-за подъема уровня Таны

Ситуация в бассейне реки Тана может осложниться из-за сильных дождей в районах горы Кения и хребта Абердер, которые увеличивают приток воды в реку и каскад плотин Seven Forks. Министр водоснабжения, санитарии и ирригации Эрик Мугаа предупредил жителей нижнего течения в округах Тана-Ривер и Гарисса о неизбежности контролируемого сброса воды из водохранилищ после достижения ими предельной вместимости.

По словам Мугаа, сброс воды необходим, чтобы не допустить разрушения плотин. Он призвал жителей низинных районов и бассейна реки перебраться на возвышенности, поскольку русло ниже по течению не способно принять большой объем воды.

Тем временем в Момбасе представители стран Восточной Африки и гуманитарных организаций обсуждали механизмы превентивных действий перед стихийными бедствиями, в том числе финансирование помощи до наступления экстремальных погодных явлений.

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