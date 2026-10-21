В Таиланде наводнения продолжались в отдельных районах Бангкока и 19 провинциях, преимущественно на Центральной равнине. По данным Bangkok Post, по состоянию на среду вода сохранялась в 71 районе и затронула 402 637 домохозяйств, или около 1,22 млн человек.

Ситуация в Бангкоке и регионах

В Бангкоке подтопления сохранялись в районах Латкрабанг и Нонгчок, где пострадали 168 203 домохозяйства. В Аюттхае наводнения затронули 72 686 домохозяйств, в Прачинбури — 40 308, в Накхоннайоке — 23 835, в Чаченгсау — 21 913, в Супханбури — 22 598, а в Накхонпатхоме — 19 058.

Подтопления также фиксировали в северных провинциях Пхитсанулок и Накхонсаван, восточных провинциях Чонбури и Прачинбури, ряде провинций Центральной равнины и в южной провинции Транг.

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Количество погибших

Департамент предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий Таиланда сообщил, что с 16 сентября число погибших в результате наводнений достигло 82. Больше всего смертей зарегистрировали в Прачинбури — 26. Девять человек погибли в Самутпракане, восемь — в Чаченгсау, по шесть — в Сакэу и Накхоннайоке, пять — в Супханбури, четыре — в Бангкоке.

Еще по две смерти зафиксировали в Сингбури, Канчанабури, Сарабури, Чантхабури, Самутсонгкхраме и Патхумтхани. По одному человеку погибло в Чиангмае, Таке, Аюттхае, Районге, Ратчабури и Транге.

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