Количество сообщений об использовании искусственного интеллекта для сексуальной эксплуатации детей за два года выросло более чем на 8400% — примерно с 4,7 тыс. в 2023 году до более чем 400 тыс. в 2025 году. Такие данные из отчета Эдинбургского института Childlight — Global Child Safety Institute приводит The Guardian.

Дипфейки и шантаж

Исследование охватило сообщения, направленные технологическими компаниями в американский Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей. Речь, в частности, идет о поддельных изображениях, созданных с помощью дипфейков и приложений, способных цифровым способом «раздевать» людей на фотографиях.

Такие изображения могут использоваться для шантажа детей с требованием денег или новых фотографий. Исследование Childlight сосредоточено на Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне, а также Северной Америке.

Глобальный директор по данным Childlight Деби Фрай заявила, что стремительное распространение ИИ меняет характер угроз для детей. По ее словам, часть роста может объясняться улучшением выявления и подачи сообщений, однако данные свидетельствуют о необходимости срочных действий правительств и технологических компаний для предотвращения таких форм насилия и быстрого удаления соответствующих материалов.

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Данные Internet Watch Foundation

Британская неправительственная организация Internet Watch Foundation, которая отслеживает материалы сексуального насилия над детьми по всему миру, в первой половине 2026 года оценила 6310 созданных ИИ изображений, соответствующих юридическому определению материалов сексуального насилия над детьми. Это на 40% больше, чем более 4,5 тыс. изображений, зафиксированных за весь 2025 год.

Childlight также оценивает, что более 300 млн детей в мире ежегодно подвергаются как минимум одной форме сексуальной эксплуатации или насилия с использованием технологий. По оценке института, примерно каждый четвертый ребенок сталкивается как минимум с одной формой такого насилия до достижения 18 лет.

В Северной Америке исследование зафиксировало сексуальное насилие офлайн в детстве в отношении почти трети девочек и более одного из десяти мальчиков. Количество зарегистрированных в США сообщений и уведомлений о материалах сексуального насилия над детьми между 2024 и 2025 годами выросло на 63%, тогда как в Канаде — на 18%.

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