Коалиция повстанческих группировок в Демократической Республике Конго, в которую входит M23, заявила, что может выйти из мирных переговоров с властями страны в Дохе. Причиной назвали возможное проведение правительством референдума об изменении Конституции.

Об этом в городе Гома заявил Фронт восстановления нации (FRN), который возглавляет бывший президент ДР Конго Жозеф Кабила, сообщает Anadolu Agency. Заявление прозвучало после встречи представителей фронта с должностными лицами ООН во главе с Джеймсом Своном, руководителем миротворческой миссии ООН в Конго MONUSCO.

Встреча в Гоме

Свон прибыл в контролируемую повстанцами Гому в понедельник для консультаций по защите гражданского населения, гуманитарному доступу и мониторингу прекращения огня. Во встрече также участвовали вице-президенты FRN Корнель Нангаа и Бертран Бисимва.

FRN официально создали в прошлом месяце вместо Альянса реки Конго и движения M23. По оценке аналитиков, встреча стала заметным дипломатическим контактом с Кабилой. Она состоялась через несколько дней после того, как США и европейские государства через Международную контактную группу по региону Великих озер осудили вновь созданную коалицию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Референдум и переговоры

Бертран Бисимва заявил, что участники коалиции выразили обеспокоенность возможными изменениями Конституции, которые, по их мнению, могут позволить президенту Феликсу Чисекеди баллотироваться на третий срок. По его словам, обязательства, согласованные в рамках процесса в Дохе, основаны на действующей Конституции, а ее изменение приведет к краху мирного процесса.

Группа также призвала ООН обратиться к Чисекеди с просьбой учесть потенциальные риски для переговоров. На прошлой неделе Сенат ДР Конго единогласно одобрил спорный закон о референдуме, который, по мнению критиков, может позволить президенту претендовать на третий срок.

В ноябре 2025 года правительство ДР Конго и M23 при посредничестве Катара подписали в Дохе рамочное мирное соглашение. В то же время, по данным местных источников, ситуация с безопасностью на местах остается нестабильной после усиления боев между FRN и правительственными силами.

Читай нас в