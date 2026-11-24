Повстанческая группировка «Конвенция за народную революцию» заявила, что решила остановить наступление на город Буниа, административный центр провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго. Она также сообщила о решении отойти из районов, недавно захваченных после нескольких дней интенсивных боев с правительственными силами, сообщает Anadolu Agency.

Захват Ига-Барьер

За день до заявления повстанцы захватили ключевой населенный пункт Ига-Барьер, расположенный примерно в 25 километрах к северу от Буниа. Источник характеризует эту местность как стратегическую. После боев правительственные войска отступили в направлении административного центра провинции.

В заявлении «Конвенции за народную революцию» одним из мотивов этого решения назвали обязательство, взятое во время переговоров с властями в Киншасе при посредничестве президента Уганды Йовери Мусевени. По сообщениям СМИ, возобновление боев с выходных вынудило тысячи гражданских покинуть дома и направиться в Буниа. В воскресенье группировка, согласно этим данным, также захватила населенные пункты Лопа и Линджи.

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Переговоры в Уганде

9 октября Йовери Мусевени провел в угандийском Энтеббе переговоры между лидером группировки Томасом Лубангой и делегацией высокопоставленных представителей правительства и армии ДР Конго. В 2012 году Международный уголовный суд признал Лубангу виновным в вербовке и использовании детей-солдат. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, а в марте 2020 года он вышел на свободу после отбытия наказания.

Лубанга, находящийся под санкциями ООН, объявил о создании «Конвенции за народную революцию» в 2025 году, открыв еще один фронт против президента Феликса Чисекеди. Провинция Итури также является эпицентром нынешней вспышки Эболы в ДР Конго и относится к регионам, наиболее страдающим от повстанческой активности.

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