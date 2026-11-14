В США исследователи Университета Флориды выяснили, что многократные вынужденные улыбки, особенно при риске финансовых потерь, могут быть связаны со снижением ощущения счастья и усилением раздражения. В онлайн-эксперименте проанализировали данные 1 174 человек, сообщает ScienceDaily.

Как проводили эксперимент

Участникам показывали приятные и неприятные изображения, в частности котят и цветы, а также сцены краж и жестокого обращения с животными. Часть людей должна была намеренно улыбаться, а другие могли реагировать естественно. Задания выполняли один раз или повторяли десять раз.

Половине участников сообщили, что несоблюдение инструкций относительно улыбки может стоить им 2 долларов из вознаграждения в 6 долларов. На самом деле деньги ни у кого не удерживали — все получили полную сумму. После каждого задания люди оценивали собственный уровень счастья.

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Эффект зависел от повторения и давления

При просмотре неприятных картинок одна намеренная улыбка немного улучшала настроение, в том числе среди тех, кого предупредили о возможном уменьшении выплаты. Однако при повторении упражнения этот эффект ослабевал. Когда необходимость улыбаться много раз сочетали с угрозой финансовых потерь, положительное влияние исчезало.

Для приятных изображений одна улыбка почти не давала дополнительного эффекта по сравнению с естественной реакцией. При этом в группах, где участники должны были улыбаться неоднократно или чувствовали давление, показатели счастья были ниже, чем у людей с естественной мимикой. В условиях просмотра приятных изображений вынужденные улыбки также связали с более высокими уровнями раздражения и гнева.

Авторы исследования отметили, что результаты могут объяснять, почему требование постоянно демонстрировать доброжелательность на работе не всегда улучшает эмоциональное состояние работников.

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