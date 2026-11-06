5 ноября в городе Тототлан в штате Халиско на западе Мексики произошел пожар на трубопроводе государственной нефтяной компании Pemex. По предварительным данным, три человека получили тяжелые ожоги. Об этом сообщает The Rio Times.

Пожар после утечки топлива

Возгорание началось примерно в 19:15 по местному времени после утечки топлива на трубопроводе Pemex. Авария произошла на первом километре дороги Тототлан—Окотлан. На место прибыли подразделения гражданской защиты и пожарной службы штата Халиско, пожарные Тототлана и сотрудники Pemex.

Спасатели помогали персоналу компании реагировать на утечку. Дорогу перекрыли, а пожарные работали, чтобы не допустить распространения огня на расположенные поблизости жилые дома. Об эвакуации жителей не сообщалось. Также нет официальной информации о времени, когда пожар был взят под контроль.

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Состояние пострадавших

Двух мужчин с ожогами примерно 40% поверхности тела машинами скорой помощи доставили в больницу в Гвадалахаре, столице штата Халиско. По данным местных сообщений, еще одна пострадавшая — женщина с тяжелыми ожогами — обратилась в медицинское учреждение в соседнем Окотлане. Медучреждение не подтверждало ее состояние, как и дальнейшее состояние всех троих пострадавших.

Чиновники не уточнили, какое именно топливо вытекало, какой трубопровод был поврежден и что стало причиной утечки. Pemex не комментировала инцидент. Тототлан и Окотлан расположены в восточной части штата Халиско.

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