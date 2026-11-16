В Таиланде на курортном острове Пхукет в результате пожара в четырехэтажном коммерческом здании погибли 11 человек, еще 16 получили травмы. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на полицию.

Пожар начался ночью

Возгорание началось около 3:30 16 ноября в Патонге. В здании работал ресторан, также там находилось арендное жилье. Пожарным понадобилось около двух часов, чтобы взять огонь под контроль. После этого они обнаружили тела 11 погибших.

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Среди погибших есть граждане Таиланда и Мьянмы. Шестнадцати пострадавшим оказали помощь в больнице из-за отравления дымом и травм от осколков стекла. По данным Reuters, полиция заявила, что среди погибших и пострадавших не было туристов.

Причину возгорания выясняют

Полиция расследует причины пожара. По информации местных СМИ, огонь вспыхнул в пункте проката мотоциклов, а затем распространился на остальную часть здания.

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