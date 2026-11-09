По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в китайском городе Тайюань провинции Шаньси. Возгорание произошло около 17:00 в воскресенье, 8 ноября, сообщает Channel NewsAsia.

Данные о пострадавших

По данным государственного агентства «Синьхуа», в больницы доставили 38 человек. В сообщении, опубликованном вечером в воскресенье, агентство сначала сообщило о пяти погибших. В понедельник число жертв возросло до 14.

Пожар ликвидировали в воскресенье, а поисково-спасательные работы завершили. Причину возгорания устанавливают.

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Кампания против пожарных рисков

В ноябре прошлого года Китай начал кампанию по противодействию пожарным рискам в высотных зданиях. Ее запустили после масштабного пожара, охватившего несколько многоэтажных домов в Гонконге и унесшего 168 жизней.

Через месяц после этого пожар в жилом доме в южной китайской провинции Гуандун унес жизни 12 человек. В июле пожар на обувной фабрике на востоке Китая привел к гибели не менее 28 человек.

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