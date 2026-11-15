В поселке Бар-Элиас в районе Захле на востоке Ливана пожар уничтожил все 59 палаток в лагере сирийских беженцев. Без жилья остались 75 семей — около 486 человек.

Лагерь полностью уничтожен

Пожар произошел в субботу в долине Бекаа. Как сообщает агентство Anadolu, огонь охватил весь лагерь и уничтожил все палатки, в которых жили беженцы из Сирии.

Информации о пострадавших не поступало. Ливанские власти не комментировали причины возгорания.

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Возвращение сирийских беженцев

Ливан принимает значительное число сирийских беженцев с начала конфликта в Сирии в 2011 году. В январе ливанские власти оценивали численность сирийских беженцев в стране примерно в 1,5 миллиона человек, из которых почти 880 тысяч были зарегистрированы в Агентстве ООН по делам беженцев.

В июне 2025 года правительство Ливана запустило программу добровольного возвращения сирийских беженцев в Сирию. Согласно ежегодному докладу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к концу 2025 года из Ливана вернулись или, вероятно, вернулись более 500 тысяч сирийских беженцев. Почти 240,3 тысячи таких возвращений были оценены как добровольные.

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