Пожар уничтожил АЗС и шесть транспортных средств в Ларкане — Dawn

В пакистанском городе Ларкана в ночь на воскресенье пожар полностью уничтожил автозаправочную станцию Data Petrol Pump & CNG на Эмпайр-роуд. Огонь также уничтожил фургон, легковой автомобиль и четыре мотоцикла. Погибших и пострадавших нет, сообщает Dawn.

Люди покинули территорию станции

По данным службы Rescue-1122 и полиции, посетители станции оставили транспортные средства и выбежали в безопасное место, как только пламя начало быстро распространяться по территории. Работники АЗС и другие люди также успели покинуть объект до того, как до них добралось пламя.

В пожаре сгорели наличные деньги, оборудование, приборы и другое имущество станции. Были уничтожены ее подземный резервуар для топлива и вся конструкция объекта. Возгорание вызвало панику среди жителей прилегающего района и водителей, ехавших по Эмпайр-роуд.

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Причину возгорания еще устанавливают

Предварительная проверка, по информации полицейских из участка Market, указывала, что пожар мог начаться от топливозаправщика, который в это время заполнял подземный резервуар АЗС. Первоначальные выводы также предполагали, что причиной возгорания могла стать искра в моторном отсеке цистерны.

В то же время помощник комиссара Раджа Хан Куреши заявил, что причина пожара еще не установлена. По его словам, решение о формальном расследовании заместитель комиссара примет после представления отчета предварительной проверки. Спасатели регулировали движение транспорта и пешеходов возле рыбного и овощного рынков и в районе Решам-Гали. Тушение продолжалось около трех часов, после чего началось охлаждение территории.

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