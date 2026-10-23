Лесные и торфяные пожары в Индонезии угрожают доисторическому пещерному искусству на острове Сулавеси. Жара и дым могут ускорить разрушение изображений в известняковых пещерах, сообщает Channel NewsAsia.

Огонь возле пещеры

Пожары распространились на Южный Сулавеси, где расположены пещеры Марос-Панкеп с доисторическими рисунками. По словам пожарного Мухаммада Икфара, в начале октября огонь горел возле одной из пещер более недели и подошел к ней на расстояние до 800 метров.

С 30 сентября по 18 октября в национальном парке, окружающем пещеру и имеющем статус глобального геопарка ЮНЕСКО, выгорело более 270 гектаров. Больше всего от пожаров страдают Суматра и Борнео, однако огонь также распространился на Сулавеси.

В Индонезии фиксируют самые интенсивные лесные и земельные пожары с 2015 года. Сильное явление Эль-Ниньо повысило температуру и сократило количество осадков, из-за чего леса и торфяники стали более уязвимыми к возгораниям.

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Угроза древним рисункам

Археолог Университета Гриффита Басран Бурхан объяснил, что наиболее разрушительным фактором является тепло. По его словам, даже без прямого контакта пламени с росписями изменение температуры вокруг них может ускорить коррозию.

Дым также образует сажу, которая оседает на рисунках, закрывает их и делает изображения менее четкими и более сложными для распознавания. В пещере Марос-Панкеп исследователи Университета Гриффита датировали изображения человекоподобных фигур, взаимодействующих со свиньей, возрастом не менее 51 200 лет.

На острове Муна недалеко от Сулавеси красный трафаретный отпечаток руки датировали возрастом не менее 67 800 лет. Пожарные 22 и 23 октября продолжали тушить очаги в других частях парка; по словам Икфара, условия оставались сухими, а дождей не было.

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