Лесные пожары в индонезийском Калимантане охватили 60% мест обитания находящихся под критической угрозой исчезновения борнейских орангутанов. Пострадали в том числе здоровые леса возле исследовательской станции Туанан и в национальном парке Гунунг-Палунг. Распространению огня способствовал чрезвычайно мощный Эль-Ниньо, который высушил растительность и принёс ветры.

Как сообщает Nature, в Индонезии уже выгорело более 2,8 млн гектаров, при этом больше всего пострадал Калимантан. В регионе с июля по октябрь произошло примерно 300 тысяч пожаров. В октябре уровень токсичных частиц в воздухе был примерно в 400 раз выше уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает безопасным.

Дым и потеря лесов

Приматолог Ратгерского университета Эрин Фогель, посетившая станцию Туанан, рассказала, что во время поездки значительную часть времени помогала бороться с огнём. По её словам, густой оранжево-коричневый смог раздражал лёгкие без респиратора, а леса стали необычно тихими: было слышно только горящие и падающие деревья.

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Сотрудники лесной программы, команды, работающие с орангутанами, специалисты по фенологии и пожарные боролись с огнём более двух месяцев подряд. На момент разговора с Nature торфяные леса Туанана всё ещё тлели.

Орангутаны покидают поражённые территории

Фогель сообщила, что исследователи видели орангутанов, которые выглядели вялыми и больными. Один самец, за которым учёные наблюдают более 15 лет, находился на земле и тяжело дышал. Через несколько дней он, по-видимому, несколько восстановился: ел растительность и плоды и лазал по деревьям.

По словам приматолога, орангутаны перемещаются из одних районов в другие. Это может усилить конкуренцию между животными за ограниченные ресурсы и изменить их поведение.

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