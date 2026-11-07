В США без дополнительных мер по снижению риска лесных пожаров число поврежденных или уничтоженных домов и других строений к середине века может почти утроиться. По оценке исследовательской группы, в 2026–2060 годах пожары могут повредить или уничтожить до 449 тысяч строений, сообщает Fortune.

Быстрые пожары приводят к наибольшим потерям

Исследователи проанализировали спутниковые данные о ежедневном распространении пожаров в континентальной части США за 2001–2020 годы. Пожары, которые за одни сутки охватывали более 4 тысяч акров, составили 2,7% проанализированных пожаров. При этом на них пришлось 78% документально зафиксированных уничтоженных строений и 61% зарегистрированных расходов на тушение.

Стремительное распространение огня могут усиливать сильный ветер или легковоспламеняющиеся материалы. По словам автора материала Вирджинии Иглесиас, даже короткий период интенсивного роста пожара может иметь значительные последствия независимо от его окончательной площади.

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Потепление и застройка увеличивают риски

Повышение температуры высушивает почвы и растительность, а столетие подавления пожаров способствовало накоплению сухой растительной массы в лесах, которые ранее часто горели. Исследователи оценивают, что высушивание, связанное с деятельностью человека, почти удвоило площадь лесов, выгоревших на западе США в 1984–2015 годах, по сравнению со сценарием без антропогенного изменения климата.

Дополнительным фактором является расширение застройки в регионах с самым высоким риском пожаров. В 1945–2015 годах застройка в таких районах США выросла в десять раз. Когда угли попадают в жилой район, огонь может быстро распространяться между зданиями. Около трети западных районов, которым прогнозируют наибольший будущий риск, являются сообществами с низкими доходами.

Среди мер по уменьшению потерь исследователи называют огнестойкие кровли, вентиляционные отверстия с защитой от углей, очистку пространства вокруг домов от сухой растительности и горючих материалов, а также контролируемые выжигания и прореживание лесов.

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