Пожар на стройплощадке в Абу-Даби взяли под контроль — The National

В Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты, полиция и подразделения гражданской обороны отреагировали на пожар, вспыхнувший днём в пятницу, 13 ноября, на строительной площадке в районе Аль-Бахья, и впоследствии взяли его под контроль. Об этом сообщает The National.

Чёрный дым был виден с острова Яс

По данным издания, клубы чёрного дыма были заметны с острова Яс, пока экстренные службы брали огонь под контроль. В The National отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

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Пожар на складе в Аль-Мафраке

Ранее в тот же день экстренные службы также работали на месте пожара на складе в районе Аль-Мафрак в Абу-Даби. Полиция эмирата сообщила об этом случае в обновлении в социальной сети X.

Полиция Абу-Даби призвала людей получать сведения о пожарах только из официальных источников.

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