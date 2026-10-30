В Кении истец Эванс Морара Ньянгонго просит Суд по трудовым вопросам и трудовым отношениям в Кисии приостановить отбор постоянного генерального директора Комиссии по трудоустройству учителей (TSC) до рассмотрения его заявления, сообщает Nation Kenya.

Ньянгонго утверждает, что новое объявление о вакансии, опубликованное 29 сентября 2026 года, не было надлежащим образом утверждено и формально не отменяло предыдущее объявление от 6 мая 2025 года. Он также ставит под сомнение полномочия председателя TSC публиковать эти объявления.

Требование приостановить отбор

Истец просит остановить прием заявок, формирование короткого списка кандидатов, собеседования, отбор и назначение нового секретаря и генерального директора TSC до окончательного решения по делу. Он также заявил о возможном конфликте интересов у исполняющей обязанности генерального директора Эвелин Митеи, если она будет претендовать на должность. Суд еще не определился по этим утверждениям.

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Новый конкурс предусматривал завершение подачи заявок 30 октября 2026 года. TSC до сих пор не назначила постоянного преемника Нэнси Мачарии, которая покинула должность в июне 2025 года. С тех пор обязанности генерального директора исполняет Митеи.

Предыдущую процедуру признали незаконной

Предыдущий отбор уже стал предметом нескольких судебных разбирательств. В январе 2026 года Суд по трудовым вопросам и трудовым отношениям в Момбасе отклонил иск Томаса Мосоми Оюги, который оспаривал требование о наличии степени в сфере образования. В феврале Высокий суд в Киамбу остановил отбор по другому иску.

17 сентября суд признал первоначальную процедуру незаконной и обязал TSC повторно объявить конкурс. Судья Дора Чепквони установила, что майское объявление 2025 года давало кандидатам 13 дней на подачу заявок вместо минимальных 14 дней, предусмотренных кадровым руководством комиссии. Суд также указал на отсутствие информации о предлагаемом вознаграждении, одновременно подтвердив требование о степени в сфере образования и как минимум 10 годах соответствующего опыта.

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