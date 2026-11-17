Федеральный иск против Селены Гомес, Мэнди Тифи и Даниэллы Пирсон — соосновательниц стартапа Wondermind — был полностью отозван. Как сообщает Variety, это подтвердил адвокат Гомес Мэттью С. Розенгарт.

Согласно судебным документам, истцы добровольно отказались от иска с отказом от права подать его повторно. По словам Розенгарта, Гомес довольна прекращением дела и стремится двигаться дальше.

Обвинения инвесторов

Иск в августе подали компании Wondermind SRS 44 LLC и Bespoke Wondermind SPV I LLC. Они обвинили Гомес, Тифи — мать певицы — и Пирсон в предполагаемом обмане инвесторов стартапа в сфере ментального здоровья.

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Истцы утверждали, что команда Wondermind якобы неверно представляла перспективы компании и ее структуру управления. В частности, они заявляли, что Гомес и Тифи привлекли от них около 1,2 млн долларов.

Позиция защиты

Ранее Розенгарт заявлял, что утверждения о предполагаемом мошенничестве или других неправомерных действиях со стороны Гомес не имеют оснований ни фактически, ни юридически. Он также сообщал, что защита будет добиваться отклонения претензий к певице.

Гомес, Тифи и Пирсон основали Wondermind в 2021 году, чтобы сделать ресурсы по ментальному здоровью более доступными.

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