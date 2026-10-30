Высокий суд Федеральной столичной территории в Абудже, Нигерия, приговорил сотрудника Федерального управления развития столицы (FCDA) Кингсли Эселебора к семи годам лишения свободы по делу об обмане покупателя земельных участков с использованием поддельных документов. Судья A.O. Муса признал его виновным по всем пяти пунктам обвинения, сообщает Premium Times Nigeria.

Приговор по пяти пунктам

По трем пунктам обвинения Эселебору назначили по семь лет лишения свободы, еще по двум — по два года. Все сроки должны отбываться одновременно, а возможности уплатить штраф вместо лишения свободы суд не предусмотрел.

Дело было возбуждено из-за продажи Мозесу Осиначи двух земельных участков — №383 и №424 — в районе Kubwa District Central Annex в Абудже. Эселебор работал в департаменте городского и регионального планирования FCDA. Согласно материалам дела, он представлял участки как подлинные объекты для продажи, хотя не имел действующего права передавать их покупателю.

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Документы и перевод средств

Как утверждала сторона обвинения, Эселебор использовал два документа об отчуждении имущества, оформленные на имена Юсуфа Лавана и Адегоке Асиваджу, чтобы убедить Осиначи в подлинности участков. Покупатель перевел средства за них со счета своей компании Moscow International Services Limited.

Когда Осиначи попытался получить участки, он выяснил, что продавец не имел законного титула для их передачи. По информации издания, Эселебор сообщил, что знал о других претендентах на эти участки, и пообещал предоставить альтернативные, однако этого не сделал. После требования вернуть средства Осиначи обратился в Комиссию Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям, которая расследовала дело и поддерживала обвинение в суде.

Изначально, в марте 2021 года, дело содержало три пункта о получении денег путем обмана. Позднее обвинение расширили до пяти пунктов, добавив два эпизода использования поддельных документов в качестве подлинных.

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