Группа старших сотрудников Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), штаб-квартира которых находится в Аддис-Абебе, Эфиопия, призвала не переназначать генерального директора Жана Касею на второй четырехлетний срок. Его действующий мандат истекает в феврале, а руководящий совет организации должен рассмотреть вопрос о его переназначении 22 ноября, сообщает Health Policy Watch.

Петиция сотрудников

В петиции, распространенной от имени «обеспокоенных старших сотрудников», утверждается, что оценка работы Касеи, проведенная в апреле, имеет юридические и процедурные недостатки. Документ подписал председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф, хотя он вступил в должность только в марте 2025 года, тогда как оценка охватывает весь период работы Касеи в 2023–2026 годах.

Источники издания, среди которых действующие и бывшие сотрудники Africa CDC, заявили о возможном давлении на персонал, переводе сотрудников, ставивших под сомнение решения руководства, и назначениях без надлежащих процедур. Трое собеседников также утверждали, что Касея угрожал двум высокопоставленным дипломаткам Комиссии Африканского союза. Africa CDC не ответил напрямую на вопросы об этих утверждениях, но подчеркнул, что генерального директора не отстраняли, не наказывали и не отправляли в отпуск с момента его назначения в апреле 2023 года.

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Ответ Africa CDC

Организация отвергает утверждения о значительной текучести кадров. Там заявили, что с 2023 года свои должности покинули два директора, тогда как семеро были наняты, а штат вырос с 262 сотрудников в 2023 году до 620 в 2026 году. Africa CDC также пояснил, что часть контрактов зависит от донорского финансирования, а срочные назначения позволяют быстро привлекать персонал во время активных вспышек заболеваний.

Замечания аудиторов

Письмо Совета внешних аудиторов Африканского союза относительно года, завершившегося 31 декабря 2025 года, указало на 49 недостатков в финансовом управлении Africa CDC. В частности, аудиторы обратили внимание на слабый контроль расходов на поездки: из 8,8 млн долларов, потраченных на авиабилеты в 2025 году, билеты на 1,78 млн долларов бронировались с опозданием. Еще 298 билетов, по данным аудиторов, были запрошены после даты вылета. Разница между учетом Africa CDC и данными Ethiopian Airlines составила 1,56 млн долларов.

В письме аудиторов отмечается, что в конце 2025 года остаток средств организации составлял 52,9 млн долларов. В то же время в годовом отчете Africa CDC говорится о грантовом портфеле на 463 млн долларов, который охватывал 66 активных грантов.

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