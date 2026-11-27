Сотрудники Amazon и их сторонники начали забастовки и демонстрации более чем в 20 странах в Чёрную пятницу — один из наиболее активных периодов года для онлайн-торговли. Участники акций требуют повышения оплаты труда, более безопасных условий работы и гарантий профсоюзных прав, сообщает Anadolu Agency.

Акции продлятся до Cyber Monday

Четырёхдневную кампанию Make Amazon Pay организовали UNI Global Union и Progressive International. По данным организаторов, она продлится до Cyber Monday.

Немецкий профсоюз ver.di призвал к забастовкам на 11 объектах Amazon. Профсоюзы в Индии анонсировали митинги как минимум в 23 местах страны. Демонстрации также запланированы в Польше, Бразилии, Японии и Южной Африке. Американский профсоюз Teamsters должен провести протесты в Лос-Анджелесе и Чикаго в понедельник.

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Требования и позиция компании

Кампания, проходящая седьмой год подряд, призывает Amazon признать право работников на коллективные переговоры, улучшить безопасность на рабочих местах, платить справедливую долю налогов и учитывать экологическое воздействие своей деятельности.

Акции проходят через две недели после того, как около 800 работников складов Amazon в канадской провинции Британская Колумбия заключили первый для компании в Северной Америке юридически обязательный коллективный договор. Трёхлетнее соглашение, достигнутое через арбитраж, предусматривает повышение зарплат, улучшение условий отпусков и выплаты при увольнении. Amazon в заявлении, которое цитирует Sky News, отметила, что предлагает конкурентную оплату, льготы и безопасные условия труда, а также напрямую трудоустраивает более 1,5 млн человек по всему миру.

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