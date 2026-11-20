В Германии политическая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) имеет несколько счетов в Deutsche Bank. Как сообщает Der Spiegel, внутренняя переписка банка свидетельствует о том, что сотрудники ещё несколько лет назад призывали прекратить обслуживание этих счетов. В то же время банк не спешил с таким решением.

Внутренняя переписка

По данным издания, сотрудники Deutsche Bank поднимали вопрос о закрытии счетов AfD. В заголовке материала Der Spiegel указано, что эти отношения «попросту несовместимы с нашими ценностями».

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Доступное описание расследования не содержит подробностей переписки, в частности о количестве счетов, датах внутренних обсуждений или окончательных решениях банка.

Публикация Der Spiegel

Материал вышел 20 ноября 2026 года в серии «Inside Deutsche Bank». Его авторами указаны Марсель Розенбах и Вольф Видманн-Шмидт. В заголовочном оформлении публикации также упомянут лидер AfD Тино Хрупалла, рядом с которым приведены слова «Mehr als unglücklich».

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