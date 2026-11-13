Сотрудники службы пробации в Англии и Уэльсе, входящие в профсоюз Napo, проголосовали за забастовку из-за уровня оплаты труда и чрезмерной рабочей нагрузки. Как сообщает The Guardian, профсоюз также поддержал запрет на сверхурочную работу и другие формы протеста без прекращения работы, которые, вероятно, начнутся 23 ноября. Полноценную забастовку планируют провести позже.

Голосование по зарплате и нагрузке

Napo заявила, что провела голосование из-за предложенного министрами повышения зарплаты на 5%, которое профсоюз назвал недостаточным, а также из-за отсутствия сокращения нагрузки. Профсоюз требовал повысить оплату труда на 12%.

За действия без забастовки по вопросу оплаты труда проголосовали 85% участников голосования, за забастовку — 74%. В голосовании по нагрузке 87% поддержали действия без прекращения работы, а 75% — забастовку.

Генеральный секретарь Napo Иан Лоуренс заявил, что результаты отражают недовольство работников оплатой труда и состоянием рабочей нагрузки. По его словам, она была кризисной еще до введения новой схемы досрочного освобождения заключенных. В Napo также заявили, что зарплаты работников пробации стагнируют с 2010 года, а сотрудники ресепшена получают лишь немногим больше минимальной зарплаты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Давление из-за досрочного освобождения заключенных

Сотрудники пробации контролируют поведение правонарушителей, их реабилитацию и электронные браслеты, а также могут возвращать их в тюрьму за новые правонарушения или нарушение условий освобождения. После запуска в октябре схемы досрочного освобождения, призванной сократить переполненность тюрем, давление на этих работников выросло. До конца года по этой схеме должны освободить около 2 500 правонарушителей, среди которых есть лица, осужденные за сексуальные преступления, домашние насильники и сталкеры.

Министерство юстиции сообщило, что набирает еще 1 300 стажеров-офицеров пробации на 2026–2027 финансовый год в рамках инвестиционного пакета на 700 млн фунтов стерлингов, рассчитанного до 2028–2029 финансового года. В ведомстве заявили, что у них есть планы на случай протестных действий, чтобы правонарушители и дальше находились под таким же строгим надзором.

Institute for Government отметил, что медленные темпы найма персонала означают, что работники пробации остаются перегруженными и не готовы справиться с дополнительным спросом. По состоянию на март 2026 года в девяти подразделениях службы пробации, или 8% от их общего числа, уровень вакансий составлял не менее 40%.

Читай нас в