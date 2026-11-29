Правые партии могут получить большинство на выборах в Испании — Politico Europe
После подсчета 12,6% голосов на парламентских выборах в Испании правоцентристская Народная партия и ультраправая Vox, согласно предварительным данным, могут сформировать правительственное большинство в 350-местном парламенте страны.
Прогноз распределения мандатов
По данным Министерства внутренних дел Испании, Народной партии прогнозировали 129 депутатских мест, а Vox — 47. В совокупности это составило бы 176 мандатов, что обеспечило бы партиям большинство в парламенте. Как сообщает Politico, при таких показателях две политические силы могут сформировать коалицию.
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Результат социалистов
Социалистам премьер-министра Педро Санчеса прогнозировали 113 мест в парламенте. Голосование состоялось в воскресенье, 29 ноября. В Мадриде проголосовал лидер оппозиции и президент Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. Подсчет голосов на момент публикации продолжался, поэтому данные оставались предварительными.