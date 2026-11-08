Правитель Шарджи шейх Султан бин Мухаммад Аль-Касими представил свой 219-й опубликованный труд — исторический роман Al Julanda Khalid bin Sultan Al Qasimi. Презентация состоялась на Международной книжной ярмарке в Шардже в присутствии заместителя правителя Шарджи шейха Султана бин Ахмеда Аль-Касими и председателя Управления книги Шарджи шейхи Бодур Аль-Касими.

Как сообщает The National, автор заявил, что написал роман за пять дней, а на его печать ушло полдня. Книгу из пяти глав издало Al Qasimi Publications.

История шейха Халида

Роман посвящен шейху Халиду бин Султану бин Сакру Аль-Касими — деятелю XIX века. Основанное на исторических документах повествование охватывает 38 лет его жизни: отстранение от власти, морские путешествия, заключение и попытки воссоединиться с возлюбленной детства.

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Действие книги разворачивается в Шардже, Рас-эль-Хайме, Маскате и Ленге — историческом портовом городе на южном побережье Ирана. Один из эпизодов рассказывает о спасении незнакомца, тонувшего у побережья Маската. Другая сюжетная линия посвящена любви Халида к Амине бинт шейха Абдуллы бин Мохсена Аль-Зайна: после их разлуки она вышла замуж за правителя Ленге, а после смерти мужа умерла еще до того, как мог состояться ее брак с Халидом.

Происхождение названия

Название романа происходит от прозвища Аль-Джуланда, которое со временем стало известнее имени героя. Согласно книге, это имя Халиду дала Махра бинт Ибрагим Аль-Марзуки — жена его отца, помогавшая его воспитывать. Прозвище связано с Аль-Джуландой Аль-Азди, доисламским правителем Омана, и отражает оманское происхождение ее семьи.

Шейх Султан заявил, что занимается историческими и литературными исследованиями на протяжении 54 лет. Он также призвал студентов и молодых исследователей работать с первичными источниками и историческими документами. Оман в этом году стал почетным гостем Книжной ярмарки в Шардже.

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