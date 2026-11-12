Правящая коалиция Японии начала переговоры по пересмотру оборонной стратегии страны. Одной из центральных тем стала возможная закупка для Морских сил самообороны подводных лодок с ядерными энергетическими установками, сообщает The Japan Times.

Японская инновационная партия, младший партнер по коалиции, призывает внедрить субмарины с «двигательными установками нового поколения» и перейти от дизельных лодок к оснащенным ядерными реакторами. По данным издания, эта идея имеет значительную поддержку и в Либерально-демократической партии.

Обновление оборонных документов

Если коалиция достигнет договоренности, потребность в таких подводных лодках могут зафиксировать в оборонных документах, которые должны пересмотреть до конца года. Речь идет о Национальной стратегии безопасности, Национальной оборонной стратегии и Программе наращивания оборонного потенциала.

Подводные лодки с ядерными энергетическими установками быстрее дизельных, могут вырабатывать больше электроэнергии для бортовых систем и дольше оставаться под водой. Сейчас такие лодки эксплуатируют США, Великобритания, Франция, Китай, Российская Федерация — государство-агрессор, а также Индия. Австралия и Южная Корея также работают над получением таких возможностей.

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Расходы, кадры и законодательные ограничения

В то же время реализация замысла потребует значительных ресурсов. Япония не имеет необходимой внутренней инфраструктуры для разработки и обслуживания атомных подводных лодок, хотя страна является одним из мировых лидеров в технологиях обычных субмарин.

Отдельной проблемой является потребность в инженерах-ядерщиках, специалистах по обслуживанию реакторов, инспекторах и персонале для обучения. Дополнительным вызовом являются старение населения и трудности с набором в Силы самообороны.

Действующее толкование японского Закона об основах атомной энергетики запрещает использовать ядерные установки в не гражданских целях. Поэтому правительству придется урегулировать этот законодательный вопрос, прежде чем перейти к закупкам. Инициатива также может вызвать политические дискуссии из-за общественной обеспокоенности ядерными технологиями и риском аварий.

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